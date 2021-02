Catania, con la Virtus sabato minuto di raccoglimento per la presidentessa Codiglione (Di giovedì 11 febbraio 2021) In occasione di Catania-Virtus Francavilla, in programma sabato 13 febbraio allo stadio "Angelo Massimino", la Lega Italiana Calcio Professionistico ha concesso l'autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento e ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori rossazzurri in memoria di Grazia Codiglione, presidente del Calcio Catania dal 1996 al 2000. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) In occasione diFrancavilla, in programma13 febbraio allo stadio "Angelo Massimino", la Lega Italiana Calcio Professionistico ha concesso l'autorizzazione ad osservare undie ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori rossazzurri in memoria di Grazia, presidente del Calciodal 1996 al 2000. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Catania, con la Virtus sabato minuto di raccoglimento per la presidentessa Codiglione - - NewSicilia : Ai carabinieri le donne avevano tentato di fornire varie e fantasiose giustificazioni che non li hanno per nulla co… - ComunediCatania : Sicurezza Urbana, un centinaio di nuove pensiline nelle fermate Amt Un centinaio di nuove pensiline in acciaio con… - GiornaleLORA : Incontro comitato “Ristoratori Siciliani Indipendenti” con Sindaco di Catania Pogliese e assessore al Commercio Bal… - atalantagese : RT @lacustre81: E' tornata di moda la % sulla vendita di #Pessina che spetta al Milan e che Pessina provenga dalle giovanili del Milan ??.… -