Cashback | arriva una vera e propria ‘stangata’ | non se l’aspettava nessuno

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Novità in arrivo: una stangata per chi usufruisce deldi Stato chesi aspettava. Di cosa si tratta? Tutte le novità sul(fonte Pixabay)Ildi Stato promette rimborsi e premi per chi utilizza le transazioni per i pagamenti. Il premio del rimborso è pari a 1500 euro. Ma è in arrivo una nuovachesi sarebbe mai aspettato. Di cosa si tratta? Leggi anche:di Stato: l’anomalia tecnica che fa sparire tutte le transazioni In arrivo la stangata del: di cosa si tratta? Ultimamente sono sempre più numerosi coloro che usufruiscono delper riuscire ad ottenere i rimborsi promessi dallo Stato. Le notizie di cronaca, però, ci restituiscono una realtà ...

I giochi per i furbetti delstanno per terminare e, anzi, potrebbero anche essere esclusi dalla classifica dei premi di luglio. Per 'furbetti' delsi intendono quelle persone che hanno effettuato, nello stesso locale commerciale, diversi pagamenti (di pochi centesimi) uno a poca distanza dall'altro . Perché? Per scalare la classifica ...Un colloquio lungo più di un'ora chealla vigilia del voto online tra la base dei 5 stelle . ... Vedi Anche Governo Draghi, Meloni: 'Chiediamo abolizione die lotteria degli scontrini. ...I giochi per i furbetti del cashback stanno per terminare e, anzi, potrebbero anche essere esclusi dalla classifica dei premi di luglio. Per ‘furbetti’ del cashback si intendono quelle persone che han ...In arrivo una stretta contro i furbetti del cashback. Quelli che hanno frazionato i pagamenti per scalare più rapidamente la classifica dei maggiori ...