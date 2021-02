Caro centrodestra, non è con l’anticomunismo che ritroverai un’anima (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – Quando dichiararsi anticomunisti comportava qualche rischio, di anticomunisti in giro se ne trovavano pochi. Anzi, a dirla tutta, quando il comunismo esisteva davvero, teneva sotto il suo tallone metà dell’Europa e nell’altra metà era l’ideologia obbligatoria per fare carriera nel mondo della cultura e dell’informazione, molti degli attuali esponenti del centrodestra stavano in Lotta continua. Oggi che essere anticomunisti non costa nulla, invece, se ne fa una bandiera, con sommo sprezzo dell’anacronismo e pure del ridicolo. Il centrodestra e l’anticomunismo istituzionale Quando, nel giugno del 1960, i camalli genovesi scendevano in piazza con i ganci da lavoro a caccia di fascisti, le eroiche manifestazioni pubbliche di anticomunismo erano piuttosto rare. Oggi, invece, il consiglio comunale di Genova ha approvato un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – Quando dichiararsi anticomunisti comportava qualche rischio, di anticomunisti in giro se ne trovavano pochi. Anzi, a dirla tutta, quando il comunismo esisteva davvero, teneva sotto il suo tallone metà dell’Europa e nell’altra metà era l’ideologia obbligatoria per fare carriera nel mondo della cultura e dell’informazione, molti degli attuali esponenti delstavano in Lotta continua. Oggi che essere anticomunisti non costa nulla, invece, se ne fa una bandiera, con sommo sprezzo dell’anacronismo e pure del ridicolo. Ilistituzionale Quando, nel giugno del 1960, i camalli genovesi scendevano in piazza con i ganci da lavoro a caccia di fascisti, le eroiche manifestazioni pubbliche di anticomunismo erano piuttosto rare. Oggi, invece, il consiglio comunale di Genova ha approvato un ...

