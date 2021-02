Bing torna su Rai Yoyo | da lunedì le nuove puntate

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Una graditissima sorpresa per i piccini che amano il simpatico! Pronti a divertirvi ancora una volta con il simpaticissimo coniglietto amatissimo dai bambini?, uno dei cartoni animati più amati dai bambini, da15 febbraio, alle ore 18, su Raicon undicie sorprendenti sfide. Il coniglietto impegnato nel gioco più bello del mondo, quello di crescere, dovrà affrontareprove, alcune alla sua portata ed altre, invece, più grandi di lui, superabili solo quando troverà la chiave giusta. La serie sarà proposta tuti i giorni anche alle ore 7, 15.05 e 20.45.riesce a stimolare, far riflettere e rassicurare i suoi piccoli fan sulle loro capacità di far fronte sia alle imprese personali che ...

Bing, uno dei cartoni animati più amati dai bambini, da lunedì 15 febbraio torna, alle ore 18, su Rai Yoyo con undici nuove puntate e sorprendenti sfide. Il coniglietto impegnat ...Uno dei cartoni animati più amati dai bambini, « Bing », torna con 11 nuove puntate e sorprendenti sfide da oggi in anteprima, in boxset, su RaiPlay. Il ...