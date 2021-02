Anzio Sbanda per evitare un animale | morto così Leo Wolfango

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 11 febbraio 2021)è in lacrime per la tragica morte di un ragazzo di soli 25 anni, avvenuta in un incidente stradale ad Aprilia. Leostava percorrendo via Nettunense quando, all’angolo con via del Commercio, ha perso il controllo dell’auto. Leo, alla guida di Una lancia Y avrebbe perso il controllo della vettura perun. L’istrice stava attraversando al strada. A riferire quanto accaduto alcuni testimoni che si trovano a bordo della auto che lo precedevano. A nulla è valso l’intervento immediato dei vigili del fuoco, dei Carabinieri e del personale medico del 118. Leo, a causa dell’impatto violento, èsul colpo. Nell’incidente non sono state coinvolte altre auto.