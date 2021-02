Zona rossa, quali negozi restano aperti e secondo quali regole (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sembrano essere lontani i tempi in cui, in pieno lockdown, la stragrande maggioranza delle attività economiche erano state chiuse. Adesso, in base all’ultimo Dpcm del governo Conte, anche nelle zone rosse sono diverse le aperture consentite, ovviamente con rigidi protocolli di sicurezza per il contenimento della pandemia del Coronavirus. restano chiusi, invece, i ristoranti, i bar, le pasticcerie e i negozi di abbigliamento che devono abbassare le saracinesche. I negozi aperti L’allegato 23 dell’ultimo Dpcm disciplina tutte le attività commerciali che possono restare aperte in Zona rossa: si comincia, ovviamente, con i supermercati e con tutti i negozi di alimentari. Permessa l’apertura di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, profumerie, cartolerie, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sembrano essere lontani i tempi in cui, in pieno lockdown, la stragrande maggioranza delle attività economiche erano state chiuse. Adesso, in base all’ultimo Dpcm del governo Conte, anche nelle zone rosse sono diverse le aperture consentite, ovviamente con rigidi protocolli di sicurezza per il contenimento della pandemia del Coronavirus.chiusi, invece, i ristoranti, i bar, le pasticcerie e idi abbigliamento che devono abbassare le saracinesche. IL’allegato 23 dell’ultimo Dpcm disciplina tutte le attività commerciali che possono restare aperte in: si comincia, ovviamente, con i supermercati e con tutti idi alimentari. Permessa l’apertura di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, profumerie, cartolerie, ...

