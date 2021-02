Tra le vittime ignote anche molti bambini

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Simona Sardi La giornalista investigativa Simona Sardi sulle tracce dei minori uccisi dai titini 56 nomi di, con un'età compresa tra 0 e 17 anni, rintracciati dalle Venezie Giulie, Istria e Dalmazia, dal 1945 a oltre il 1947, infoibati non casualmente dai partigiani italo slavo comunisti di Tito. In Istria si muore tramite foiba, in Dalmazia attraverso pietra al collo e annegamento e tra Gorizia e Udine , nelle zone di Rosazzo, Rocca Bernarda, Manzano, si uccide nascondendo nelle fosse comuni, e qualcuno lo soprannomina codardamente "fantasma" per non assumersi le responsabilità e dover trovare una manciata di coraggio per parlare. Così muore seviziato Rino Piani, 14 anni, gettato in fossa con la madre: i loro cadaveri sono scoperti in zona Roccabernarda di Premiaracco, il 3 novembre 1945, secondo i documenti forniti da Lega Nazionale di ...