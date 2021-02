"Se mi fai lo sconto sulla coca, ti do mascherine e gel" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cristina Bassi Un infermiere in piena prima ondata Covid ruba materiale medico per la droga: 24 arrestati Un bello sconto sull'acquisto di cocaina in cambio di mascherine e gel disinfettante. Siamo al 27 febbraio 2020, l'uragano Covid è esploso da una settimana e questi presidi sanitari sono introvabili: valgono oro. Diventano quindi materia di trattativa anche nei traffici pusher-cliente. Ecco lo scambio intercettato dalla polizia. Il cliente abituale, infermiere: «Ho smontato dalla notte... ascoltami... queste sono le mascherine... queste sono quelle chirurgiche e queste FP3, capito? Questa è l'amuchina... va bene? Fanne quello che vuoi!... Questo è disinfettante per le mani... questo è disinfettante chirurgico... costa un botto di soldi (...). Le mascherine quando ne ha ancora di più ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cristina Bassi Un infermiere in piena prima ondata Covid ruba materiale medico per la droga: 24 arrestati Un bellosull'acquisto diina in cambio die gel disinfettante. Siamo al 27 febbraio 2020, l'uragano Covid è esploso da una settimana e questi presidi sanitari sono introvabili: valgono oro. Diventano quindi materia di trattativa anche nei traffici pusher-cliente. Ecco lo scambio intercettato dalla polizia. Il cliente abituale, infermiere: «Ho smontato dalla notte... ascoltami... queste sono le... queste sono quelle chirurgiche e queste FP3, capito? Questa è l'amuchina... va bene? Fanne quello che vuoi!... Questo è disinfettante per le mani... questo è disinfettante chirurgico... costa un botto di soldi (...). Lequando ne ha ancora di più ...

_ludi_lido_lifo : Perchè se in pizzeria aggiungi degli ingredienti alla pizza devi pagarli extra, ma se li fai togliere non ti fanno… - fedebeltrami : RT @fedebeltrami: Linear premia i miei amici con il 5% di sconto sulla RCA e 10% sull'Assistenza e Tutela. Fai subito il preventivo. https:… - CasilinaNews : Codici sconto e #cashback di #Widilo per risparmiare denaro quando fai shopping online - Mr_Ribbo : Decidi di farti un regalo per il compleanno (visto che non te ne fai mai) ma @Zalando sbaglia tutto e la consegna v… - TPagliariccio : Buon inizio settimana con @mensvigor ?? Vai nelle mie stories e fai swip up e utilizza il codice sconto: Scugnizzo15… -