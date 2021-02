Queste 10 regioni rischiano di essere declassate (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’emergenza Coronavirus sembra non avere fine; a spaventare, questa volta, sembra essere la variante inglese che, nelle ultime ore, sembra piuttosto diffusa nelle Marche. In alcune regioni si rilevano dati preoccupanti Marche Tra gli alunni delle scuole di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo, infatti, sono stati riscontrati diversi casi di positivi alla variante del virus, la quale è altamente contagiosa. A rendere noto questi preoccupanti dati è proprio la Regione Marche, la quale ha già disposto tamponi molecolari con drive through, quarantena e didattica a distanza. Molise Anche i dati del Molise sembrano piuttosto preoccupanti; il Presidente della Regione, Donato Toma, ha già previsto l’emanazione di un’ordinanza secondo la quale 27 comuni entreranno in zona rossa. Tale decisione si è resa necessaria dopo che, nei ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’emergenza Coronavirus sembra non avere fine; a spaventare, questa volta, sembrala variante inglese che, nelle ultime ore, sembra piuttosto diffusa nelle Marche. In alcunesi rilevano dati preoccupanti Marche Tra gli alunni delle scuole di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo, infatti, sono stati riscontrati diversi casi di positivi alla variante del virus, la quale è altamente contagiosa. A rendere noto questi preoccupanti dati è proprio la Regione Marche, la quale ha già disposto tamponi molecolari con drive through, quarantena e didattica a distanza. Molise Anche i dati del Molise sembrano piuttosto preoccupanti; il Presidente della Regione, Donato Toma, ha già previsto l’emanazione di un’ordinanza secondo la quale 27 comuni entreranno in zona rossa. Tale decisione si è resa necessaria dopo che, nei ...

