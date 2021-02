“Non mi troverete mai”, diceva Mirko Oro ai Carabinieri. Ora è in carcere a Lugano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ durata pochi giorni la fuga di Mirko Oro, scappato alla fine di gennaio per scongiurare l’arresto e la pena a 6 anni cui era stato condannato per una serie di reati commessi. Reati fiscali, rissa, lesioni, maltrattamenti in famiglia: c’era un po’ di tutto nel “curriculum” di Mirko Rosa, conosciuto soprattutto come “Mirko Oro“, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ durata pochi giorni la fuga diOro, scappato alla fine di gennaio per scongiurare l’arresto e la pena a 6 anni cui era stato condannato per una serie di reati commessi. Reati fiscali, rissa, lesioni, maltrattamenti in famiglia: c’era un po’ di tutto nel “curriculum” diRosa, conosciuto soprattutto come “Oro“, L'articolo proviene da Leggilo.org.

