Nascondeva in casa oltre 1 kg di cocaina e una pistola rubata | nei guai pusher ‘recidivo’

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Mentana hanno un 45enne per detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione illegale di arma. A seguito di perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto nelladel 45enne quasi 1,5 kg di, 400 euro in contanti, nonché unacalibro 38, completa di 6 proiettili, risultatanel 2012,a ulteriori 10 proiettili dello stesso calibro. L’arrestato, su disposizione della Procura di Tivoli, è stato tradotto presso lacircondariale di Frosinone. Leggi anche: Fiumicino: siamo ostaggio dei clan. La denuncia di un ristoratore L’uomo, era già stato arrestato in un indagine che prende il nome de “I soliti noti“, sempre per reati inerenti agli stupefacenti, condotta dai Carabinieri della Sezione ...

È lui l'assassino di Romeo, e Silvia siede davanti asua, parla con i suoi nipoti. Si guardano ... "Forse il comunismoi suoi morti perch non erano previsti alla radice come nel ...La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni, che nella sua abitazione a Rozzano , in provincia di Milano ,700 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana divisi in panetti. L'arresto è nato a seguito di un'aggressione avvenuta a Busto Arsizio , in provincia di Varese. Il 23enne, dopo aver ...ROZZANO La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni, che nella sua abitazione a Rozzano, in provincia di Milano, nascondeva 700 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana divisi in panetti. L’arresto ...Un raggiro con finto carabiniere e finto tecnico in due case, in centro: scoppiettano miccette e rubano in due case. Un doppio sconcertante colpo da ...