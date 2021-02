M5S, voto su Rousseau «sospeso». Base in rivolta, assemblea rovente nella notte: 800 su Zoom (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ora è ufficiale: il voto online su Rousseau è sospeso, a data da destinarsi. Con una comunicazione sul blog delle Stelle, il capo politico reggente Vito Crimi ha scritto:... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ora è ufficiale: ilonline su, a data da destinarsi. Con una comunicazione sul blog delle Stelle, il capo politico reggente Vito Crimi ha scritto:...

alessioviola : ++M5S, su ipotesi rinvio voto su Rousseau ci sarà voto su Rousseau++ - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - augusto_amato : Rousseau, voto su Draghi 'temporaneamente' sospeso. L'ira dei militanti 5S che chiedono di esprimersi sul nuovo gov… - ultimenotizie : 'Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine… -