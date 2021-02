Lutto per Klopp, è morta la madre Elisabeth: il tecnico non potrà essere ai funerali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dramma per il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. La madre dell’allenatore Elisabeth Klopp è deceduta all’età di 81 anni. Il tecnico, causa protocollo Covid, non potrà assistere ai funerali della mamma. “Ha significato tutto per me, una vera madre nel miglior senso della parola. Come devota cristiana, so che ora si troverà in un posto migliore“, ha detto Klopp, come riporta Marca. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dramma per ildel Liverpool Jurgen. Ladell’allenatoreè deceduta all’età di 81 anni. Il, causa protocollo Covid, nonassistere aidella mamma. “Ha significato tutto per me, una veranel miglior senso della parola. Come devota cristiana, so che ora si troverà in un posto migliore“, ha detto, come riporta Marca. SportFace.

