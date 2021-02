LIVE Errani-Venus Williams 5-1, Australian Open in DIRETTA: infortunio alla caviglia per la statunitense (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ovviamente è arrivato il fisioterapista per verificare le condizioni dell’americana e fasciarle la caviglia. Vedremo se riuscirà a riprendere la partita la giocatrice di Palm Beach. Sembrerebbe una storta alla caviglia sinistra per la statunitense: nell’andare avanti per colpire una volée ha fatto una torsione strana la caviglia di Venus. Attenzione, infortunio al ginocchio per Venus Williams. 5-1 Errani! Chiude con il passante la romagnola su una volée colpita ma le dall’americana. 40-15 Regala ancora Venus con il rovescio lungolinea. 30-15 Terzo doppio fallo per Errani e qualche problemino nel lancio di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOvviamente è arrivato il fisioterapista per verificare le condizioni dell’americana e fasciarle la. Vedremo se riuscirà a riprendere la partita la giocatrice di Palm Beach. Sembrerebbe una stortasinistra per la: nell’andare avanti per colpire una volée ha fatto una torsione strana ladi. Attenzione,al ginocchio per. 5-1! Chiude con il passante la romagnola su una volée colpita ma le dall’americana. 40-15 Regala ancoracon il rovescio lungolinea. 30-15 Terzo doppio fallo pere qualche problemino nel lancio di ...

