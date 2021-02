L’amore strappato | la vera storia di Angela Lucanto  

Leggi su ck12

(Di mercoledì 10 febbraio 2021): ladiLadiQuella diè ladrammatica di una bambina strappata ingiustamente dalla sua famiglia a 7 anni.è la donna che ha dato l’input per creare la fortunata serie con Sabrina Ferilli. La donna è stata rapita dalla giustizia, il suo incubo è durato 11 lunghi anni, la sua via è cambiata per sempre il 25 Novembre 1995, quando viveva con mamma Raffaella, papà Salvatore e suo fratello Francesco. Quella giornata doveva essere un tranquillo venerdì come tutti gli ...