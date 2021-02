La lite Agnelli-Conte: da dove vengono i video (e di chi sono) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le immagini della lite a distanza tra Agnelli e Conte nel corso di Juventus-Inter stanno facendo il giro del mondo dividendo i due mondi a metà tra chi sottolinea il dito medio del tecnico nerazzurro all'intervallo rivolto a panchina e staff bianconero e chi stigmatizza la reazione del numero uno della Juventus al termine della gara con insulto rivolto all'ex allenatore, oggi avversario in campo. Una polemica destinata ad intossicare i due ambienti a lungo, anche considerando l'appuntamento del 16 maggio che attende Juventus e Inter, sempre a Torino, per un confronto diretto alla penultima giornata del campionato che promette di essere decisivo nella corsa scudetto. C'è un aspetto della vicenda che sta facendo discutere e che Panorama è in grado di ricostruire analizzando le regole che governano la produzione tv di un evento ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le immagini dellaa distanza tranel corso di Juventus-Inter stanno facendo il giro del mondo dividendo i due mondi a metà tra chi sottolinea il dito medio del tecnico nerazzurro all'intervallo rivolto a panchina e staff bianconero e chi stigmatizza la reazione del numero uno della Juventus al termine della gara con insulto rivolto all'ex allenatore, oggi avversario in campo. Una polemica destinata ad intossicare i due ambienti a lungo, anche considerando l'appuntamento del 16 maggio che attende Juventus e Inter, sempre a Torino, per un confronto diretto alla penultima giornata del campionato che promette di essere decisivo nella corsa scudetto. C'è un aspetto della vicenda che sta facendo discutere e che Panorama è in grado di ricostruire analizzando le regole che governano la produzione tv di un evento ...

ZZiliani : Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi d… - capuanogio : La posizione dell'#Inter sulla lite #Conte #Agnelli: insulti ripetuti nei confronti della panchina nerazzurra. Club… - hbk_89 : RT @mirkonicolino: Le telecamere delle TV non hanno ripreso tutto: ecco cosa è successo negli spogliatoi tra #Agnelli e #Conte, ma anche tr… - ilriformista : Parole grosse tra il Presidente della #Juventus #Agnelli e l'allenatore dell'#Inter #Conte #JuveInter… - pccpla : RT @capuanogio: La posizione dell'#Inter sulla lite #Conte #Agnelli: insulti ripetuti nei confronti della panchina nerazzurra. Club furibon… -