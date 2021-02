La donna più anziana d’Europa guarisce dal Covid alla vigilia del suo 117esimo compleanno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Suor André, nome acquisito con il voto nel 1944 da Lucile Randon, detiene il record di longevità in Europa. Ora Suor André può vantare un altro record: quello di persona più anziana ad aver sconfitto la malattia Covid-19. Domani, 11 febbraio 2021, la suora francese potrà spegnere 117 candeline in compagnia, dopo essersi negativizzata. >> Coronavirus, spunta una “variante milanese”: potrebbe dare sintomi più gravi Suor André guarisce dal Covid Suor André era stata trovata positiva al Coronavirus il 16 gennaio, nella sua residenza per anziani di Tolone, nel sud della Francia. A gennaio, su 88 dei pensionanti nella casa di riposo in cui Suor André è assistita, 81 sono stati infettati dal virus, e una decina sono deceduti. Ma Suor André non ha avuto neanche un sintomo dell’infezione: “Non mi sono neanche resta conto ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Suor André, nome acquisito con il voto nel 1944 da Lucile Randon, detiene il record di longevità in Europa. Ora Suor André può vantare un altro record: quello di persona piùad aver sconfitto la malattia-19. Domani, 11 febbraio 2021, la suora francese potrà spegnere 117 candeline in compagnia, dopo essersi negativizzata. >> Coronavirus, spunta una “variante milanese”: potrebbe dare sintomi più gravi Suor AndrédalSuor André era stata trovata positiva al Coronavirus il 16 gennaio, nella sua residenza per anziani di Tolone, nel sud della Francia. A gennaio, su 88 dei pensionanti nella casa di riposo in cui Suor André è assistita, 81 sono stati infettati dal virus, e una decina sono deceduti. Ma Suor André non ha avuto neanche un sintomo dell’infezione: “Non mi sono neanche resta conto ...

Davide, dopo mesi ha deciso quindi di mettere da parte Beatrice per vivere la sua relazione con la donna che le piace di più. C'è molta emozione in studio da parte del tronista e delle ragazze, che ...

Profumi, è tendenza gender fluid

Superato il 'per uomo' e 'per donna', i profumi ora sono creazioni prive di genere. Come si scelgono? In base al proprio gusto ... Un odore ibrido, che assomigliasse più possibile a un ricordo da ...

