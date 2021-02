«L’85% degli arbitri è di Madrid», ora Piqué rischia 12 giornate di squalifica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gerard Piqué rischia una maxi squalifica a causa di alcune dichiarazioni nei confronti della classe arbitrale Gerard Piqué rischia una maxi squalifica. La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha infatti aperto un procedimento contro lo spagnolo a causa di alcune dichiarazioni nei confronti della classe arbitrale. Nel corso di una diretta social, il difensore del Barcellona ha dichiarato che «L’85% degli arbitri è di Madrid. Come fanno a non fischiare a favore del Real?». Parole che potrebbero portare Piqué a una squalifica dalle 4 alle 12 giornate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gerarduna maxia causa di alcune dichiarazioni nei confronti della classe arbitrale Gerarduna maxi. La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha infatti aperto un procedimento contro lo spagnolo a causa di alcune dichiarazioni nei confronti della classe arbitrale. Nel corso di una diretta social, il difensore del Barcellona ha dichiarato che «è di. Come fanno a non fischiare a favore del Real?». Parole che potrebbero portarea unadalle 4 alle 12. Leggi su Calcionews24.com

