Il racconto intimo e anarchico di Hong Kong

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Girato nel 1997, in un momento epocale per l’ex territorio britannico, Made inè stato prima ignorato e poi oggetto di culto per cinefili. Ora esce restaurato e più attuale che mai. Leggi

CruF40 : @michele_bravi Grazie a te per aver condiviso con noi un capolavoro , un racconto intimo ed emozionante. Più si as… - SignorAldo : RT @Firmina69: Stasera #propagandalive è ancora meglio del solito: #FilippoCeccarelli, il #radicalfolk, rivedere @Pennacchiiiii e ora @mann… - DaSiracusa : RT @Firmina69: Stasera #propagandalive è ancora meglio del solito: #FilippoCeccarelli, il #radicalfolk, rivedere @Pennacchiiiii e ora @mann… - FlaviaCassara : La #politica nel racconto intimo. Grazie @mannocchia e forza!! #welikeduel #propagandalive - PaolaMislei : RT @Firmina69: Stasera #propagandalive è ancora meglio del solito: #FilippoCeccarelli, il #radicalfolk, rivedere @Pennacchiiiii e ora @mann… -

Ultime Notizie dalla rete : racconto intimo

TorinOggi.it

Nel 1997, quando Fruit Chan girò Made in Hong Kong , la città stava vivendo un cambiamento epocale, con mille interrogativi: il passaggio di sovranità dal Regno Unito alla Cina, deciso nel 1984 senza ...sempre in televisione - e ama raccontare le storie di altri - ma cosa sappiamo su Barbara D'Urso? Ecco qualche le curiosità sulla conduttrice più popolare di Canale 5. Con le interviste, gli scandali ...Girato nel 1997, in un momento epocale per l’ex territorio britannico, Made in Hong Kong è stato prima ignorato e poi oggetto di culto per cinefili. Ora esce restaurato e più attuale che mai. Leggi ...Roma, 9 feb. (askanews) - Esce "Storie di un appuntamento", il nuovo album per Carosello Records di Angelica, cantautrice originaria di Monza che si è fatta conoscere al grande pubblico come leader de ...