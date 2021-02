Il M5s fa un passo verso Draghi, Crimi: 'Il voto su Rousseau è sospeso' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il capo del M5s Vito Crimi ha confermato il rinvio del voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau sulla possibile alleanza di governo con Mario Draghi. "Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il capo del M5s Vitoha confermato il rinvio deldegli iscritti alla piattaformasulla possibile alleanza di governo con Mario. "Ilsul governo previsto dalle ore 13.00 ...

