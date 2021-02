Il 21 febbraio c’è la Roma al “Vigorito” | Fonseca non recupera un titolare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Bologna al Dall’Ara e poi laal. Saranno queste le prossime due tappe del cammino del Benevento di Filippo Inzaghi. In previsione del confronto casalingo con i capitolini, in programma domenica 21(ore 20:45), arriva una notizia che riguarda proprio la formazione di Paulo. Il tecnico portoghese non avrà a disposizione per il match con la Strega il difensore Chris Smalling. L’inglese, uscito per un problema al flessore durante la sfida con il Verona, non recupererà per la trasferta di Benevento. Lo staff medico dellanon vuole affrettare i tempi, temendo pericolose ricadute in vista del finale di stagione e degli impegni in Europa League. L'articolo proviene da Anteprima24.it.