Governo, Draghi vede le parti sociali. Resta il nodo M5s: sospeso il voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi incontra oggi, dalle 10,30 a Montecitorio, enti locali e forze sociali per capire da chi sul campo le emergenze del paese piegato da un anno di pandemia. Un giro di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il premier incaricato Marioincontra oggi, dalle 10,30 a Montecitorio, enti locali e forzeper capire da chi sul campo le emergenze del paese piegato da un anno di pandemia. Un giro di ...

