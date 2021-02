Governo, Draghi incontra parti sociali e incassa il sostegno di Confindustria (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – È un sostegno unanime quello espresso da imprese e sindacati al Governo di Mario Draghi. Al termine del giro di consultazioni di oggi tra il premier incaricato e le parti sociali è arrivato il via libera dai leader di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. La giornata di incontri ha portato a Montecitorio i rappresentanti di Regioni, Comuni (Anci), Province, il mondo di banche, assicurazioni (Abi, Ania), imprese, sindacati e associazioni di categoria. La volontà emersa è quella di rivedersi subito dopo aver incassato la fiducia alle Camere. “Abbiamo espresso al presidente incaricato il nostro più convinto sostegno all’azione che dovrà intraprendere e la viva speranza che il consenso parlamentare, riservato al suo programma, sia ampio e solido ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – È ununanime quello espresso da imprese e sindacati aldi Mario. Al termine del giro di consultazioni di oggi tra il premier incaricato e leè arrivato il via libera dai leader di, Cgil, Cisl e Uil. La giornata di incontri ha portato a Montecitorio i rappresentanti di Regioni, Comuni (Anci), Province, il mondo di banche, assicurazioni (Abi, Ania), imprese, sindacati e associazioni di categoria. La volontà emersa è quella di rivedersi subito dopo averto la fiducia alle Camere. “Abbiamo espresso al presidente incaricato il nostro più convintoall’azione che dovrà intraprendere e la viva speranza che il consenso parlamentare, riservato al suo programma, sia ampio e solido ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - MauroBenetti6 : RT @ElioLannutti: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ec… - piadibenedetto : RT @bobocraxi: 'Sei d’accordo che il M5S sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e… -