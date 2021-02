Ernst Knam svela i suoi segreti: in prima TV ‘Il Laboratorio del Re del Cioccolato’ (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il regno del cioccolato di Milano è in Via Anfossi nella pasticceria di Ernst Knam, dove da quasi trent’anni si respira ogni giorno il profumo del Laboratorio e delle sue creazioni. Su FOOD NETWORK (canale 33) arriva “IL Laboratorio DEL RE DEL CIOCCOLATO”, nuova serie in prima tv dall’11 febbraio ogni giovedì alle 21:30 e in streaming su discovery+, prodotta da Banijay Italia per Discovery Italia. Come in ogni regno che si rispetti, nella pasticceria di Ernst Knam, Maestro pasticcere e Maître Chocolatier, ci sono fedeli collaboratori che con passione e precisione mantengono sempre alto il nome del Laboratorio e che danno il massimo per non deludere la clientela. Ma essere il re del cioccolato non vuol dire solo vittorie, celebrazioni e gloria, ma anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il regno del cioccolato di Milano è in Via Anfossi nella pasticceria di, dove da quasi trent’anni si respira ogni giorno il profumo dele delle sue creazioni. Su FOOD NETWORK (canale 33) arriva “ILDEL RE DEL CIOCCOLATO”, nuova serie intv dall’11 febbraio ogni giovedì alle 21:30 e in streaming su discovery+, prodotta da Banijay Italia per Discovery Italia. Come in ogni regno che si rispetti, nella pasticceria di, Maestro pasticcere e Maître Chocolatier, ci sono fedeli collaboratori che con passione e precisione mantengono sempre alto il nome dele che danno il massimo per non deludere la clientela. Ma essere il re del cioccolato non vuol dire solo vittorie, celebrazioni e gloria, ma anche ...

