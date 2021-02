Covid, Cgil Abruzzo e Molise: "No a prolungamento anno scolastico" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Aquila - Di fronte alle ventilate ipotesi di allungare la durata dell'anno scolastico a tutto giugno, la Flc Cgil Abruzzo Molise, dichiara la sua ferma contrarietà. "Partiamo da un dato di fatto - si legge in una nota - tra le mille difficoltà prodotte dalla pandemia e le inefficienze che abbiamo denunciato, una cosa è innegabile: la scuola ha retto e ha fatto la sua parte, nonostante scelte sbagliate a livello ministeriale e nonostante l'inefficienza delle Regioni nella gestione dei presìdi sanitari e dei trasporti". "Le scuole dell'infanzia e del I ciclo - si prosegue nella nota - hanno ripreso le attività in presenza dal mese di settembre più o meno regolarmente in tutto il Paese e le scuole secondarie di secondo grado hanno proseguito l'attività didattica, pur in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Aquila - Di fronte alle ventilate ipotesi di allungare la durata dell'a tutto giugno, la Flc, dichiara la sua ferma contrarietà. "Partiamo da un dato di fatto - si legge in una nota - tra le mille difficoltà prodotte dalla pandemia e le inefficienze che abbiamo denunciato, una cosa è innegabile: la scuola ha retto e ha fatto la sua parte, nonostante scelte sbagliate a livello ministeriale e nonostante l'inefficienza delle Regioni nella gestione dei presìdi sanitari e dei trasporti". "Le scuole dell'infanzia e del I ciclo - si prosegue nella nota - hripreso le attività in presenza dal mese di settembre più o meno regolarmente in tutto il Paese e le scuole secondarie di secondo grado hproseguito l'attività didattica, pur in ...

