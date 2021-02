Conte contro la Juve: tifosi, Bonucci e Agnelli. Cosa è accaduto realmente (Di mercoledì 10 febbraio 2021) tra il tecnico dell’Inter e i tifosi bianconeri Una serata complicata per Antonio Conte, quella andata scena ieri sera all’Allianz Stadium ed iniziata sin dall’arrivo in pullman della squadra nerazzurra accompagnato dai più classici sfottò (e ovviamente insulti) nei confronti dell’ex tecnico. Poi il nervosismo crescente in panchina, alimentato dall’episodio Lautaro-Bernardeschi e le proteste con il quarto uomo, subito apostrofate da Bonucci: «Devi rispettare l’arbitro». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 All’intervallo il dito medio documentato nei confronti della tribuna Juventina, occupata da Andrea Agnelli e il resto della dirigenza (forse reiterato anche a fine gara), con il diverbio che si sarebbe trascinato anche agli spogliatoi. Nel finale lo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) tra il tecnico dell’Inter e ibianconeri Una serata complicata per Antonio, quella andata scena ieri sera all’Allianz Stadium ed iniziata sin dall’arrivo in pullman della squadra nerazzurra accompagnato dai più classici sfottò (e ovviamente insulti) nei confronti dell’ex tecnico. Poi il nervosismo crescente in panchina, alimentato dall’episodio Lautaro-Bernardeschi e le proteste con il quarto uomo, subito apostrofate da: «Devi rispettare l’arbitro». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 All’intervallo il dito medio documentato nei confronti della tribunantina, occupata da Andreae il resto della dirigenza (forse reiterato anche a fine gara), con il diverbio che si sarebbe trascinato anche agli spogliatoi. Nel finale lo ...

