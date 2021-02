Con Draghi si completa la normalizzazione: c’è voluto tempo ma ce l’hanno fatta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Finalmente sono riusciti a chiudere il cerchio di una normalizzazione lungamente perseguita; così la melma della palude torna a seppellire i (timidi e maldestri) tentativi di schiodare un sistema democratico largamente approssimativo, ritornato sottomesso a un establishment opaco e privo di visione. Il trionfo dei promotori ad ogni costo del principio “non disturbate il manovratore”. Missione compiuta attraverso la delegittimazione di un corpo estraneo quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la dissipazione del patrimonio di aspettative civili, intercettato nel corso del decennio scorso da una formazione raccogliticcia e contraddittoria quale i Cinque Stelle. Prossima all’implosione. A dirla tutta, la vita pubblica italiana ha subito una riedizione di manipolazioni volte a sovvertire gli atteggiamenti collettivi, analoga a quella realizzata nel corso degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Finalmente sono riusciti a chiudere il cerchio di unalungamente perseguita; così la melma della palude torna a seppellire i (timidi e maldestri) tentativi di schiodare un sistema democratico largamente approssimativo, ritornato sottomesso a un establishment opaco e privo di visione. Il trionfo dei promotori ad ogni costo del principio “non disturbate il manovratore”. Missione compiuta attraverso la delegittimazione di un corpo estraneo quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la dissipazione del patrimonio di aspettative civili, intercettato nel corso del decennio scorso da una formazione raccogliticcia e contraddittoria quale i Cinque Stelle. Prossima all’implosione. A dirla tutta, la vita pubblica italiana ha subito una riedizione di manipolazioni volte a sovvertire gli atteggiamenti collettivi, analoga a quella realizzata nel corso degli ...

