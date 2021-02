Casa di riposo Recanatesi: 80 positivi, 14 in gravi condizioni all'ospedale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) OSIMO - E' lontano dal rientrare il focolaio esploso a metà gennaio alla Casa di riposo della Fondazione Recanatesi di San Sabino. Se il 30 gennaio i contagiati erano 76 su 103, ora siamo a 80 su 97. ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) OSIMO - E' lontano dal rientrare il focolaio esploso a metà gennaio alladidella Fondazionedi San Sabino. Se il 30 gennaio i contagiati erano 76 su 103, ora siamo a 80 su 97. ...

alkaid_rt : RT @ferrarisergio4: il primo buio, nell'attesa del riposo, il semplice brusio di voci dentro, il primo buio che vuole solo pace, mentre ver… - e7f99033356947d : @fattoquotidiano I magistrati consigliano vivamente, riposo assoluto in cella singola, in una casa di riposo di sua… - Blinky74 : RT @giorgiogilestro: In una casa di riposo tedesca, 14 anziani sono risultati positivi alla variante Inglese. Erano tutti stati vaccinati c… - spike_sr71 : RT @giorgiogilestro: In una casa di riposo tedesca, 14 anziani sono risultati positivi alla variante Inglese. Erano tutti stati vaccinati c… - TUTTICONDAYANE : @Leonard37857304 NIENTE LA SOLITA CASA DI RIPOSO... -