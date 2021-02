Calendario Finale Prada Cup: date Luna Rossa-Ineos, tv, programma, streaming (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cresce l’attesa per la Finale di Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos. Una sfida già incandescente per le tante dichiarazioni dei protagonisti che si sono susseguite negli ultimi giorni. Un match al meglio delle sette regate, vincerà chi ne conquisterà quattro, che consentirà ad uno degli equipaggi di diventare Challenger ufficiale nel Match di America’s Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand. Sia Luna Rossa che Ineos stanno lavorando per apportare le ultime modifiche alle imbarcazioni per cercare di renderle sempre più performanti. L’equipaggio britannico ha stupito tutti nelle regate del round robin del quale è stata dominatrice. Il team guidato da Max Sirena, però, ha lanciato segnali importanti e arriva al momento clou ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cresce l’attesa per ladiCup tra. Una sfida già incandescente per le tante dichiarazioni dei protagonisti che si sono susseguite negli ultimi giorni. Un match al meglio delle sette regate, vincerà chi ne conquisterà quattro, che consentirà ad uno degli equipaggi di diventare Challenger ufficiale nel Match di America’s Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand. Siachestanno lavorando per apportare le ultime modifiche alle imbarcazioni per cercare di renderle sempre più performanti. L’equipaggio britannico ha stupito tutti nelle regate del round robin del quale è stata dominatrice. Il team guidato da Max Sirena, però, ha lanciato segnali importanti e arriva al momento clou ...

