Boateng, dramma: la sua ex 25enne Kasia Lenhardt trovata morta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La 25enne trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. Una settimana fa la rottura con il calciatore L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lasenza vita nel suo appartamento di Berlino. Una settimana fa la rottura con il calciatore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

CalcioWeb : Dramma per #JeromeBoateng: la ex fidanzata è stata trovata morta - infoitsport : Dramma Boateng, trovata morta l’ex fidanzata: si erano lasciati da poco - Sport_Fair : Dramma per #Boateng, trovata morta la sua ex fidanzata Si erano lasciati una settimana fa -