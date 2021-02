Berlusconi va da Draghi, la star è lui. Il vecchio leone fa impazzire la Camera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Super Mario lo ringrazia per essere venuto. Folla di giornalisti e fotografi intorno al Cav, per Zingaretti pochi intimi in sala stampa Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Super Mario lo ringrazia per essere venuto. Folla di giornalisti e fotografi intorno al Cav, per Zingaretti pochi intimi in sala stampa

fattoquotidiano : Berlusconi alle consultazioni con Draghi ma mai in udienza. Negli ultimi 5 mesi chiesti 8 rinvii per motivi di salu… - berlusconi : Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. - berlusconi : Sono tornato a Roma per guidare la delegazione di Forza Italia alle consultazioni del presidente incaricato, profes… - Danae0308 : RT @bruttocoso: Berlusconi alle consultazioni con Draghi ma mai in udienza. Negli ultimi 5 mesi chiesti 8 rinvii per motivi di salute in 4… - il_Giangi : #Draghi: 'Credo che gli evasori fiscali siano i primi responsabili della cosiddetta macelleria sociale'. Poi ha ric… -