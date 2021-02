Berlusconi a Draghi: “Ti metto a disposizione Bertolaso, il meglio sui vaccini” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Ti metto a disposizione, presidente Draghi, il migliore che abbiamo in campo: Guido Bertolaso”. Silvio Berlusconi ha sfoderato tutto il suo entusiasmo nel colloquio con il premier incaricato. A quanto apprende l’Agenzia DIRE, nello studio a Montecitorio dove si è svolta la seconda giornata di consultazioni, sul piano vaccini il leader di Forza Italia ha sfoderato l’asso. La carta su cui il centrodestra ha sempre puntato in questi mesi di pandemia e che ora Berlusconi spinge fortemente con la nuova era Draghi. E non solo, il Cavaliere, viene riferito da chi è a conoscenza del colloquio, si è anche intestato “la svolta moderata della Lega”. All’ex numero uno della Bce, ha sottolineato di “essere stato uno dei fautori” della scelta europeista abbracciata da Matteo Salvini. Niente nomi sui ministri invece. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Ti metto a disposizione, presidente Draghi, il migliore che abbiamo in campo: Guido Bertolaso”. Silvio Berlusconi ha sfoderato tutto il suo entusiasmo nel colloquio con il premier incaricato. A quanto apprende l’Agenzia DIRE, nello studio a Montecitorio dove si è svolta la seconda giornata di consultazioni, sul piano vaccini il leader di Forza Italia ha sfoderato l’asso. La carta su cui il centrodestra ha sempre puntato in questi mesi di pandemia e che ora Berlusconi spinge fortemente con la nuova era Draghi. E non solo, il Cavaliere, viene riferito da chi è a conoscenza del colloquio, si è anche intestato “la svolta moderata della Lega”. All’ex numero uno della Bce, ha sottolineato di “essere stato uno dei fautori” della scelta europeista abbracciata da Matteo Salvini. Niente nomi sui ministri invece.

