Assolto dopo 11 anni per una rapina mai commessa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undici anni per arrivare alla conclusione che non ci sono prove che lui, Mustafa Msatfi , un 33enne di origine marocchina, non è il responsabile della tentata rapina avvenuta il 15 gennaio del 2010 a ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undiciper arrivare alla conclusione che non ci sono prove che lui, Mustafa Msatfi , un 33enne di origine marocchina, non è il responsabile della tentataavvenuta il 15 gennaio del 2010 a ...

Paolo_Magno : RT @GiancarloDeRisi: “Ad Albettone non esitiamo a sparare ai ladri”. Finalmente dopo mesi di calvario giudiziario,il Tribunale di Vicenza h… - tw_fyvry : Assolto Baudo in quanto nel 1993 non era ancora direttore artistico. Ecco perché dall'anno dopo ha cominciato ad as… - cominif : RT @Blowjoint: Dopo Cassino e Careggi, ora Catanzaro. ManCa solo #Cannabis legalizzata. - unmagroio : RT @bulide3: ADUC - Droghe - Comunicato - Cannabis light. Dopo due anni, imprenditore assolto: il fatto non costituisce reato. Chi paga? ht… - FabioCasalucci : @liviozeta67 @YouTube La buonanima di Catuzzi ?? Ci portò in B, ma non fu colpa sua. Casillo era stato vergognosamen… -