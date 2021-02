Ascolti tv martedì 9 febbraio | Juventus-Inter | Daydreamer | Dimartedì | Stasera tutto è possibile

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita di Coppa Italia. Su Canale 5 la soap. Su Rai 2 lo show con Stefano De Martino. Su Italia 1 il film Mamma ho preso il morbillo. Su Rai 3 il programma di Bianca Berlinguer Cartabianca. Su Rete 4 l’approfondimento di Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 92021, ...

durso_club : @pomeriggio5 Buon Martedì 5 amici ??? Ascolti pazzeschi per la nostra bellissima Carmelita, e anche ieri 'La curva… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: ??Un applauso a noi, ma soprattutto a VOI per gli ascolti pazzeschi di ieri! Grazie da tutti noi di #Pomeriggio5!?? Il mart… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 2 Febbraio #LaVitaInDiretta ha raccolto davanti al video 2.151.000 telespettatori pari al 14… - ciummone : Noi ve lo diciamo da tempo, #CapitanCiliegia danneggia gli ascolti, ieri Otto e mezzo ha ottenuto 2.234 mila spetta… - ADGInforma : Quella di martedì 2 febbraio è stata una serata #Auditel nel segno di Cristiano Ronaldo e di Mario Draghi. ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì

Corriere di Taranto

... si sono dati appuntamento9 febbraio in Piazza della Scala. E a sostegno della protesta si ... il Comune revochi la sanzione efinalmente le richieste della categoria. Chiediamo che l'...Il 9 febbraio, come ogni anno nel secondodi questo mese, si celebra, in oltre 100 Paesi ... Il Garante - conclude il presidente -anche il mondo dell'associazionismo che da anni lavora ...