Ambiente, neutralità fiscale e tecnologica: la formula per l’innovazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La proposta per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) parte da qui: una svolta ambientale dettata dalla neutralità fiscale e tecnologica. (Photo credit should read FABIO MUZZI/AFP via Getty ImagesAl centro del programma del premier incaricato Mario Draghi c’è la questione ambientale. Una priorità che andrebbe a collocarsi tra le prime pagine del programma dell’ipotetico esecutivo. Si tratta di un quarto di risorse del Bilancio Ue 20121-2027, più il 37% delle risorse di Next generation Eu. L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni, ben oltre il 55% entro il 2030. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il maxi-processo sulla contaminazione da Pfas 70 miliardi di euro che saranno investiti sulla transizione energetica, 7 di questi verranno invece indirizzati alla proiezione del paese verso l’economia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La proposta per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) parte da qui: una svolta ambientale dettata dalla. (Photo credit should read FABIO MUZZI/AFP via Getty ImagesAl centro del programma del premier incaricato Mario Draghi c’è la questione ambientale. Una priorità che andrebbe a collocarsi tra le prime pagine del programma dell’ipotetico esecutivo. Si tratta di un quarto di risorse del Bilancio Ue 20121-2027, più il 37% delle risorse di Next generation Eu. L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni, ben oltre il 55% entro il 2030. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il maxi-processo sulla contaminazione da Pfas 70 miliardi di euro che saranno investiti sulla transizione energetica, 7 di questi verranno invece indirizzati alla proiezione del paese verso l’economia ...

Fioritura delle lenticchie Caratteristiche agronomiche e benefici per l'ambiente I legumi hanno una ... freschi, profondi, relativamente poveri in calcio e con pH prossimo alla neutralità; prediligono ...

...dall'atmosfera o dagli oceani e intrappolarla in via permanente senza nuocere all'ambiente. Per ... Puntiamo alla negatività, non alla neutralità carbonica. L'obiettivo ultimo è l'estrazione scalabile ...

