Alda D’Eusanio non è contenta | dopo quella della Pausini arrivano altre denunce

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Brutte notizie perchela squalifica dal Grande Fratello Vip a causa delle sue affermazioni sulla vita privata di Lauranelle quali sosteneva che la cantante venga picchiata dal compagno, è stata querelata dalla coppia. Ma pare che questa non sarà l’unica querela a piovere sulla testagiornalista che sarebbe “colpevole” anche digravi affermazioni passate però finora stranamente sotto silenzio. Contro Aragozzini La donna avrebbe detto nella Casa che la rovinacompianta Mia Martini sarebbe stato Adriano Aragozzini, ex Patron del Festival di Sanremo, il quale ha deciso di difendersi per vie legali. All’ Adnkronos ha dichiarato Aragozzini Sono rimasto sconvolto da quello che ha detto la ...