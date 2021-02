(Di martedì 9 febbraio 2021) “Otto anni e mezzo di relazione con Graziano. Se mi hasu? Sì. Il nostro èundi. Una storia piena di coincidenze”. Ospite a ‘Tiki Taka’ la modella Viktoria, “promessa sposa” dell’attaccante del Parma Graziano Pellè, ha raccontato la loro storia d’amore. “Sono nata lo stesso giorno e lo stesso mese di Pellè – ha detto -. L’ho conosciuto quando avevo 17 anni. Il mio fidanzato non l’ho conosciuto su Instagram, l’ho conosciuto quando facevo la modella” Poi sulle voci di un possibile passaggio alla Juventus: “Un pensierino alla Juventus? Lo abbiamo letto dai giornali, non è arrivata una vera e propria offerta“. E ancora: “Se seguo calciatori e altre wags sui social? Sì. Chiara Biasi, ex di Zaza. Seha pagato per il ...

Con lui ha fatto ritorno in Italia la bellissima modellache va ad allargare il bacino delle wags del nostro campionato. Ospite ieri sera a Tiki Taka , la splendidaha svelato alcuni ...ROMA - Con il ritorno di Graziano Pellè in Italia è arrivata anche la sua fidanzata, nonché futura moglie,. La modella ungherese è apparsa per la prima volta in tv, alla corte di Piero Chiambretti a Tiki Taka. La 25enne ha snocciolato alcuni dettagli della sua relazione con il calciatore, che va ...Viky Varga rivela: "Pellé mi ha corteggiato su Facebook, è stato un colpo di fulmine". Le parole della compagna del giocatore a Tiki Taka ...“Un pensierino alla Juventus? Queste voci di mercato le abbiamo lette sui giornali, ma non è arrivata alcuna vera proposta ufficiale”, ha detto Viky Varga sulle indiscrezioni che volevano Pellé anche ...