Variante inglese nei bambini, lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità: 'Non li colpisce di più' (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovi dettagli sulle varianti del coronavirus. Quella inglese nello specifico non sembra colpire particolarmente i bambini, mentre per le altre varianti non ci sono ancora dati sufficienti per ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovi dettagli sulle varianti del coronavirus. Quellanello specifico non sembra colpire particolarmente i, mentre per le altre varianti non ci sono ancora dati sufficienti per ...

istsupsan : ??Le #varianti #Covid19 colpiscono in maniera particolare i #bambini? ????? Ad oggi non sembra che la variante ingle… - HuffPostItalia : Iss: 'La variante inglese non sembra colpire di più i bambini' - RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Germania e Spagna non vogliono le inglesi, l’Italia sì: Real Sociedad-Manchester United si giocherà a Torino La variante in… - AcidamenteBea : RT @valy_s: #Covid19 In #Francia hanno appena scoperto che la “variante inglese”è già al 38% nella zona Parigi-Ile de France “Sarà dominant… -