Vaccino seconda fase, priorità ai soggetti vulnerabili: 6 le categorie. Ecco come cambia il calendario (Di martedì 9 febbraio 2021) Vaccino, via alla seconda fase, con priorità ai soggetti vulnerabili. Sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 febbraio 2021), via alla, conai. Sono 6 leche verranno vaccinate prioritariamente nelladella campagna vaccinale anti-Covid....

mante : Vedo un lungo articolo sugli effetti collaterali della seconda dose del vaccino Pfizer (che sono modesti brevi ma m… - RegioneLazio : #Covid19: superate abbondantemente le 203mila prenotazioni per i vaccini per gli over 80. Sono circa 18 mila gli… - ilmessaggeroit : Vaccino seconda fase, priorità ai soggetti vulnerabili: 6 le categorie. Ecco come cambia il calendario - AppostaMi : Ultima ora: Scoperta nuova variante leghista che muta a seconda del presidente incaricato. Tutte le speranze rip… - Frances66653319 : RT @miia_2018: 'Sospesa la seconda dose di vaccino contro il coronavirus agli anziani di una casa di riposo a Cadice (Spagna), dopo che 46… -