Una Vita, anticipazioni oggi 9 febbraio: la vendetta di Carchano (Di martedì 9 febbraio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 9 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Al ristorante dei Pasamar è proiettato il film di Carchano. Il produttore si vendica di Bellita, umiliandola davanti a tutti. Cinta, inconsapevolmente, ha fatto parte del perfido piano. Nel ristorante di Felicia si tiene la proiezione del film di Carchano che rivela le reali intenzioni di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 febbraio 2021)“Una”, puntata del 92021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Al ristorante dei Pasamar è proiettato il film di. Il produttore si vendica di Bellita, umiliandola davanti a tutti. Cinta, inconsapevolmente, ha fatto parte del perfido piano. Nel ristorante di Felicia si tiene la proiezione del film diche rivela le reali intenzioni di Articolo completo: dal blog SoloDonna

matteosalvinimi : Il mondo animalista oggi è in lutto per la tragica scomparsa di Elisabetta Barbieri, una persona che ha dedicato la… - matteosalvinimi : ...Federico Tonin, un giovane papà, al suo primo viaggio. Morti mentre facevano del bene. Un pensiero e, per chi cr… - Fontana3Lorenzo : Amici, buona domenica e buona 'Giornata per la vita'! Una giornata che ha l'intento di promuovere e difendere l'ac… - Malchik666 : RT @LNDC_NAZIONALE: Mi chiamo Priscilla e ho 14 anni. Sono stata salvata da una vita di sofferenze dagli angeli di #LNDC, nel #canile lager… - wrdjouska : RT @chiloehm: Assurdo come una voragine così grande possa stare dentro una vita così piccola -