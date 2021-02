Serie C, domani il Padova poi week end ricco. Dove vedere le partite in tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Serie C in tv: si parte domani mercoledì 10 febbraio alle ore 15, appuntamento con il match del Girone B Padova-Carpi (Sky Sport 251), recupero della 18^giornata in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Nel prossimo week end invece la programmazione è articolata con le gare che saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, nei canali di seguito riportati, in pay per view:SABATO 13 FEBBRAIO 2021GIRONE AALBINOLEFFE - JUVENTUS U23 Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 252PRO VERCELLI - GROSSETO Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 252GIRONE BCESENA - GUBBIO Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253FERMANA - PERUGIA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252GIRONE CFOGGIA - CATANZARO Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 253CATANIA - VIRTUS FRANCAVILLA Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 254VITERBESE - CAVESE Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) LaC in tv: si partemercoledì 10 febbraio alle ore 15, appuntamento con il match del Girone B-Carpi (Sky Sport 251), recupero della 18^giornata in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Nel prossimoend invece la programmazione è articolata con le gare che saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, nei canali di seguito riportati, in pay per view:SABATO 13 FEBBRAIO 2021GIRONE AALBINOLEFFE - JUVENTUS U23 Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 252PRO VERCELLI - GROSSETO Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 252GIRONE BCESENA - GUBBIO Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253FERMANA - PERUGIA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252GIRONE CFOGGIA - CATANZARO Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 253CATANIA - VIRTUS FRANCAVILLA Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 254VITERBESE - CAVESE Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport ...

