Serie A, il capocannoniere porta lo Scudetto: l'ultimo fu Ibrahimovic (Di martedì 9 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Zlatan Ibraimovic e Ciro Immobile possono decidere la corsa Scudetto con i loro gol. L'analisi I primi quattro posti della classifica cannonieri della Serie A sono occupati da quattro giocatori in forza alle squadre che occupano le prime quattro posizioni della classifica. E' il punto di partenza dell'analisi di Corriere dello Sport sul rendimento di Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Zlatan Ibraimovic e Ciro Immobile. Cristiano Ronaldo (16 gol) ha segnato sei doppiette in questa stagione e sette gol decisivi che hanno portato otto punti in più in classifica alla Juventus. Sono cinque i gol decisivi di Romelu Lukaku (14) per un bottino di cinque punti in più per l'Inter. 13 sono i punti in più ottenuti dal Milan grazie i 12 gol decisivi di Zlatan Ibrahimovic (14) mentre la Lazio ha ...

Lazio, con Immobile si può sognare

... delizioso l'assist di Milinkovic, rapido e spietato il capocannoniere del campionato che con ... tre titoli dei bomber consecutivi, più quello conquistato con il Torino, 149 gol in serie A, 144 gol con ...

Nel primo match del 23º turno continua la serie negativa del Bari: la Viterbese espugna lo Stadio San Nicola di Bari e infila la seconda vittoria consecutiva. Il gol che sancisce la seconda sconfitta ...

La classifica marcatori può decidere il titolo

LAZIO IMMOBILE SERIE A – Con l’aggancio della Lazio alla quarta posizione, si allarga la lotta scudetto di questo inedito campionato di Serie A. Le prime 4 posizioni sono occupate dalle squadre dei 4 ...

