Roma, maxi truffa alla TARI: indagati 3 imprenditori e 2 dipendenti AMA. Sequestri per 260.000€ (VIDEO) (Di martedì 9 febbraio 2021) I MiliTARI del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un ammontare complessivo di oltre 260.000 euro, pari all’importo di avvisi di accertamento emessi per l’omesso pagamento della Tassa sui Rifiuti Urbani (Ta.Ri.) e indebitamente annullati. Le indagini Le indagini traggono origine dalla denuncia presentata da A.M.A. S.p.a. in relazione ad anomali accessi al sistema informatico per la gestione della Ta.Ri. effettuati da due dipendenti – poi licenziati – impiegati presso il servizio TARIffa rifiuti. Le investigazioni svolte dai miliTARI del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) I Milidel Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un ammontare complessivo di oltre 260.000 euro, pari all’importo di avvisi di accertamento emessi per l’omesso pagamento della Tassa sui Rifiuti Urbani (Ta.Ri.) e indebitamente annullati. Le indagini Le indagini traggono origine ddenuncia presentata da A.M.A. S.p.a. in relazione ad anomali accessi al sistema informatico per la gestione della Ta.Ri. effettuati da due– poi licenziati – impiegati presso il servizioffa rifiuti. Le investigazioni svolte dai milidel Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno ...

CorriereCitta : Roma, maxi truffa alla TARI: indagati 3 imprenditori e 2 dipendenti AMA. Sequestri per 260.000€ (VIDEO) - lavorofacile : Addetti vendita, allievi, espansionisti, manager: 60 per Maxi Zoo da Roma in su - messveneto : Droga e rapine, maxi operazione di polizia in tutt’Italia: 160 arresti: Impegnati oltre 750 agenti a Roma, Salerno,… - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Roma, maxi sequestro di cocaina per cinque milioni di euro: arrestato calciatore 32enne - AgenziaOpinione : PRO VITA E FAMIGLIA * 43ESIMA GIORNATA DELLA VITA: BRANDI, « IL 7 FEBBRAIO A ROMA E SUL TERRITORIO NAZIONALE MAXI M… -