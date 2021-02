Questore Ficarra | “Un’operazione importante contro lo spaccio di droga a Salerno” VIDEO

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Arrivava dall’hinterland napoletano lache veniva spacciata con un traffico di denaro che variava dai 70.000 e 100.000 € al mese. Sono alcuni dettagli dell’operazione che ha portato oggi all’esecuzione di 45 ordinanze da parte della squadra mobile di. A rivelarli è ildi, Maurizioche sottolinea come durante il periodo del Lockdown, gli spacciatori hanno approfittato anche delle file davanti al supermercato o agli uffici postali per poter cedere le dosi di. Ilha evidenziato l’importanza dell’operazione che ha confermato il profilo e la pericolosità criminali di alcuni soggetti. Per chi si trovava agli arresti domiciliari, è stata determinante la collaborazione proficua di mogli e ...

"Esprimo un plauso e la mia personale gratitudine alle nostre Forze dell'Ordine per l'importante operazione anti-droga effettuata all'alba di oggi a Salerno e provincia. Il loro proficuo e incessante ..."