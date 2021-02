Quanto guadagna Alfonso Signorini? Dalle ospitate in tv al Grande Fratello Vip viene fuori una cifra niente male (Di martedì 9 febbraio 2021) Per il Grande Fratello Vip non c’è pace. E ieri, per la prima volta dall’inizio del programma, Alfonso Signorini è stato costretto a prendere le distanze. Lo ha fatto nel corso della puntata di ieri lunedì 8 febbraio a proposito delle frasi di Alda D’Eusanio che sono costate l’espulsione alla giornalista. Graziata la scorsa settimana dopo una frase giudicata razzista, stavolta ha suscitato un polverone mediatico che le è costato l’espulsione immediata dal reality show di Canale 5. La D’Eusanio si è lasciata andare ad esternazioni su Laura Pausini e il compagno, Paolo Carta, e anche su Adriano Aragozzini. Nel dettaglio, riporta Adnkronos, mentre in casa si diffondevano le note di Strani amori della Pausini la giornalista ha esclamato: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…Lui è un chitarrista che sta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Per ilVip non c’è pace. E ieri, per la prima volta dall’inizio del programma,è stato costretto a prendere le distanze. Lo ha fatto nel corso della puntata di ieri lunedì 8 febbraio a proposito delle frasi di Alda D’Eusanio che sono costate l’espulsione alla giornalista. Graziata la scorsa settimana dopo una frase giudicata razzista, stavolta ha suscitato un polverone mediatico che le è costato l’espulsione immediata dal reality show di Canale 5. La D’Eusanio si è lasciata andare ad esternazioni su Laura Pausini e il compagno, Paolo Carta, e anche su Adriano Aragozzini. Nel dettaglio, riporta Adnkronos, mentre in casa si diffondevano le note di Strani amori della Pausini la giornalista ha esclamato: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…Lui è un chitarrista che sta ...

ciropellegrino : Per l'ennesima settimana mi chiedo: un artista che non sale sul palco, che non suona o recita e quindi non guadagna… - LPincia : RT @biif: Quanto guadagna Domenico #Arcuri ? al momento non è noto se in maniera gratuita o con compenso. può contare su uno staff di 39 pe… - maurilioberetta : Chi è l' #eCommerceManager, cosa fa, quanto guadagna e come puoi diventarlo... - Sassia674 : @robertomulazzi Però nessuno ci guadagna o non guadagna quanto vorrebbe. ?? - infoitcultura : Quanto guadagna Alfonso Signorini? Lo stipendio e il patrimonio -