"Proprio no". La sorella di Zelletta lo corteggia, Zenga la stronca: una drammatica umiliazione (intima) (Di martedì 9 febbraio 2021) umiliazione, o quasi. Alessia Zelletta, sorella di Andrea Zelletta, si dichiara in pubblico ad Andrea Zenga, entrando per pochi minuti nella casa del Grande Fratello Vip. E Zenga che fa? La "rimbalza" brutalmente. Sui social la giovane sorella del modello si era già espressa, dicendosi "colpita" dal figlio del grande Walter Zenga. A quel punto Alfonso Signorini non si è fatto pregare e dopo aver testato il feeling a distanza, con battutine incrociate, ha invitato la ragazza in trasmissione. "Sei bellissimo... Mi hai colpito, dal vivo ancora meglio. Io non accetto rifiuti", è l'esordio decisamente aggressivo di Alessia. Zenga appare visibilmente imbarazzato, bofonchia qualcosa assicurandole che una volta uscito si vedranno ...

