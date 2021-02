Per Castagnetti | Marini era il più preparato E Draghi ci traghetterà fuori dalla crisi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Un altro testimone della cultura cattolica popolare si è messo in viaggio per non tornare più. Franconella sua vita è stato tante cose.segreteria generale della Cisl, passando per la presidenza del Senato, il ministero del Lavoro. Infaticabile esponente della Democrazia Cristiana e primo attore del passaggio al Partito Popolare. Ripercorrere i frammenti di memoria “di uno dei maggiori protagonisti della vita politica italiana degli ultimi decenni” non è mai cosa facile. Senza scadere nel nostalgismo di maniera Pierluigi, ex democristiano di primo piano che conha condiviso più di una battaglia, lo fa con il garbo che si accorda ai gentiluomini. “Figli di un’altra generazione politica”. Si perché, prima di tutto, è stato figlio del suo tempo “pur avendo un ...

gigitolardo : RT @fam_cristiana: Il ricordo di #FrancoMarini (1933-2021) nella parole di Pier Luigi Castagnetti @PLCastagnetti - tfabiani2 : RT @fam_cristiana: Il ricordo di #FrancoMarini (1933-2021) nella parole di Pier Luigi Castagnetti @PLCastagnetti - LorenzoPinto01 : @awanasgh @matteorenzi Intanto, precisiamo che il tweet è di Castagnetti, Renzi ci ha messo la firma. E questo mi p… - d_granuzzo : @Vijk1962 @siwel44it Quello che non vuoi ammettere è che: si può dissentire da una proposta del proprio partito e s… - DamianoZoffoli : RT @fam_cristiana: Il ricordo di #FrancoMarini (1933-2021) nella parole di Pier Luigi Castagnetti @PLCastagnetti -

Ultime Notizie dalla rete : Per Castagnetti

In mediana uno tra Gustafson e l'ex Pinato potrebbe essere in campo in luogo di(che può però agire anche sulla trequarti) e Bartolomei. Valzania e B áez restano favoritiagire come ...AgenPress - E' morto a Rieticomplicazioni dovute al covid Franco Marini. Politico e sindacalista, aveva 87 anni. segretario ... Pierluigiche ha ricordato l'amico come 'uomo integro, ...«Ci ha lasciato Franco Marini. L’addio all’ex Presidente del Senato. Franco Marini è morto: l’ex presidente del Senato, una vita per la politica, si è spento all’età di 87 anni a Villa Mafalda, dov’er ...Anche per questo si trovava bene nella Dc: era uomo da grande partito e grande sindacato. Sotto la segreteria Martinazzoli abbiamo lavorato fianco a fianco: io come capo della segreteria politica, lui ...