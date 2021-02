Pensioni anticipate e Quota 100: per Bombardieri (UIL) serve puntare sulla flessibilità in uscita (Di martedì 9 febbraio 2021) Sulle Pensioni anticipate tramite Quota 100 si moltiplicano le prese di posizione. Mentre Mario Draghi procede alla formazione del nuovo governo, si riaccendono i toni sul tema della previdenza. A destare attenzione è il fatto che la misura sperimentale di uscita dal lavoro terminerà entro la fine di quest'anno. A partire dal 2022 si tornerà in modo repentino alle regole ordinarie di quiescenza previste dalla legge Fornero. Un fatto che rende inevitabile la necessità di un intervento correttivo o di una proroga della misura, visto che diversamente molti lavoratori potrebbero trovarsi davanti a uno scalone lungo fino a cinque anni. Al riguardo nelle ultime settimane sono state portate avanti numerose ipotesi. Dal semplice rinnovo dell'opzione per un ulteriore anno alla mini proroga tramite la cosiddetta ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Sulletramite100 si moltiplicano le prese di posizione. Mentre Mario Draghi procede alla formazione del nuovo governo, si riaccendono i toni sul tema della previdenza. A destare attenzione è il fatto che la misura sperimentale didal lavoro terminerà entro la fine di quest'anno. A partire dal 2022 si tornerà in modo repentino alle regole ordinarie di quiescenza previste dalla legge Fornero. Un fatto che rende inevitabile la necessità di un intervento correttivo o di una proroga della misura, visto che diversamente molti lavoratori potrebbero trovarsi davanti a uno scalone lungo fino a cinque anni. Al riguardo nelle ultime settimane sono state portate avanti numerose ipotesi. Dal semplice rinnovo dell'opzione per un ulteriore anno alla mini proroga tramite la cosiddetta ...

