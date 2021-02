Palermo, Mirri: “Non sarò un limite per questa città, pronto a trattare con chi può rafforzare la squadra” (Di martedì 9 febbraio 2021) "Non sarò mai un limite per questa città, voglio soltanto essere un'opportunità per garantire un grande Palermo".Esordisce così il presidente del Palermo, Dario Mirri, ai microfoni di PalermoToday, confermando di essere alla ricerca di nuovi acquirenti pronti a rilevare l'intero pacchetto rosanero e non solo il 40% delle quote dell'imprenditore italo-americano Tony Di Piazza. IL Palermo E’ IN VENDITA: Mirri CERCA ACQUIRENTI. LA SITUAZIONEDi seguito, le dichiarazioni di Mirri."Al momento stiamo cercando qualcuno che subentri a Di Piazza. Allo stesso tempo però se dovessimo trovare qualcuno che abbia sia la forze che le capacità di rafforzare il Palermo, allora saremmo ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) "Nonmai unper, voglio soltanto essere un'opportunità per garantire un grande".Esordisce così il presidente del, Dario, ai microfoni diToday, confermando di essere alla ricerca di nuovi acquirenti pronti a rilevare l'intero pacchetto rosanero e non solo il 40% delle quote dell'imprenditore italo-americano Tony Di Piazza. ILE’ IN VENDITA:CERCA ACQUIRENTI. LA SITUAZIONEDi seguito, le dichiarazioni di."Al momento stiamo cercando qualcuno che subentri a Di Piazza. Allo stesso tempo però se dovessimo trovare qualcuno che abbia sia la forze che le capacità diil, allora saremmo ...

