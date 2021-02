Pagelle Juventus-Inter 0-0 | voti e tabellino Coppa Italia 2020 2021

GoalItalia : Chiellini giganteggia ???? Mayoral sbatte su un muro ?? CR7 caldissimo ?? Le pagelle di #JuveRoma [@romeoagresti] - PolinskiStrikes : Le pagelle di Juventus-Inter 0-0. #JuventusInter #Inter #CoppaItalia - ninoBertolino : RT @calciomercatoit: ?? #JuventusInter finisce in parità: ecco le pagelle e il tabellino di CMIT - juvemyheart : RT @JManiaSite: In finale di #CoppaItalia ci va la #Juve: Conte fallisce un altro obiettivo stagionale #JuventusInter - JManiaSite : In finale di #CoppaItalia ci va la #Juve: Conte fallisce un altro obiettivo stagionale #JuventusInter -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juventus

e tabellino di- Inter, match dell'Allianz Stadium valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri staccano il pass per la finalissima L'Inter ci prova, non non ...Queste ledi Calciomercato.com .- Inter 0 - 0 (and. 2 - 1)Buffon 6 : messo in difficoltà in fase di palleggio, in realtà non sbaglia nulla tra i pali Danilo 7: più a suo ...E' terminata la partita tra Juventus e Inter, partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, stagione 2020/2021. Di seguito le pagelle della formazione allenata da Antonio Conte. Handanovic 6,5 ...(Dal 13’ st Perisic – Né carne né pesce, come quasi tutte le sue prestazioni di questa stagione). Lukaku 4,5 – Quella contro la Juventus non sono mai le sue partite. Un po’ perché lo marcano bene, un ...